عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد حكومة شباب وأطفال اليمن يلتقي وزيرة شؤون الشباب في الإمارات

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

التقى وفد حكومة شباب وأطفال اليمن، برئاسة رئيس الحكومة، محمد عبدالله جميع، اليوم الثلاثاء، وزيرة شؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، شما المزروعي .



وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك في مجال قضايا الشباب والأطفال .

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وفي اللقاء، أشاد رئيس حكومة شباب وأطفال اليمن، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. لافتاً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتمثيل وتبني قضايا الشباب والأطفال في الجوانب السياسية والحقوقية والإنسانية والمساهمة في إيصال معاناتهم واحتياجاتهم إلى المجتمع الدولي .

وشدد جميع على ضرورة تعزيز العلاقات بين وزارة شؤون الشباب ومجلس الشباب الإماراتي لتحقيق سبل التعاون المشترك والعمل على تحقيق تطلعات وآمال الشباب في البلدين الشقيقين.

من جانبها جددت الوزير شما المزروعي دعم حكومة وشعب الإمارات الدائم لإخوانهم في اليمن لاسيما الشباب والأطفال.. منوهة بالجهود الفعالة التي تبذلها الحكومة لخدمة قضايا الشباب والأطفال وإيصال صوتهم ومعاناتهم .

وأشارت إلى أنها ستسعى وبالتعاون مع حكومة شباب وأطفال اليمن لإيجاد تعاون مشترك بين الجانبين في المجالات السياسية والحقوقية والإنسانية وبما يسهم في خدمة شباب وأطفال اليمن ويضمن مستقبل أفضل لهم .