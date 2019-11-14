عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محروس يتفقد مستوى الجاهزية في شرطة السير ويرأس اجتماع للجنة توزيع القوارب

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

تفقد محافظ ارخبيل سقطرى رمزي محروس اليوم، سير العمل في إدارة شرطة السير بالمحافظة.

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وتطرق مدير شرطة السير العقيد أحمد قدومي، الى سير العمل والاداء في جهاز الشرطة، ومستوى الجاهزية الأمنية، لضباط وافراد شرطة السير، وخطط تفعيل قواعد السير في المدن، ووضع آلية للتخلص من ظاهرة الازدحام داخل المحافظة.

إلى ذلك ترأس المحافظ اجتماعا للجنة توزيع القوارب، لمناقشة عملية التوزيع على الصيادين المتضررين جراء الأعاصير.

وحث محروس اللجنة على مواصلة عملها لكي تصل المساعدات إلى مستحقيها، وإعطاء الأولية للصيادين الأكثر تضررا.

واستمعت اللجنة إلى تقرير من مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية رئيس اللجنة سعد بازياد، أوضح فيه آلية التوزيع ونسبة كل جمعية وحجم تغطية المساعدات المقدمة من المؤسسات والجمعيات والمنظمات الدولية والإقليمية واستهدافها للصيادين.