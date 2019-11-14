- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هشلة يتفقد سير العمل في مشروع اعادة إعمار جسر السلام بالنقبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هشلة يتفقد سير العمل في مشروع اعادة إعمار جسر السلام بالنقبة
الخميس 14 نوفمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
تفقد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله والوكيل المساعد للمحافظة سالم الأحمدي اليوم سير العمل في مشروع اعادة اعمار جسر النقبة بمديرية حبان والذي تنفذه شركة بن جريبة والمخزوم بتكلفة مليون و954 الف دولار من حصة المحافظة في مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء .
وأستمع هشلة والأحمدي من مدير عام مكتب الاشغال والطرق بالمحافظة المهندس حسن البرمة، إلى شرح حول مكونات مشروع الجسر والذي يبلغ طوله 42 متر وارتفاعه 14 مترا، النسبة التي تم إنجازها فيه .
وشددا هشلة والأحمدي على ضرورة رفع وتيرة العمل في لإنجاز الجسر الذي أنشئ في مطلع السبعينات من القرن الماضي بنفس الشكل الهندي السابق .. لافتين إلى أهمية الجسر الذي يقع على ممر ضيق من وادي يشبم الذي يشتهر بقوة انحدار سيوله اثناء الامطار الموسمية ودوره في الحد من معاناة مستخدمي الطريق التي استمرت لقرابة أربعة أعوام .
رافقهم في الزيارة مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس عصام الهيسلان.
كانت هذه تفاصيل خبر هشلة يتفقد سير العمل في مشروع اعادة إعمار جسر السلام بالنقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.