عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هشلة يتفقد سير العمل في مشروع اعادة إعمار جسر السلام بالنقبة

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - شبوة

تفقد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله والوكيل المساعد للمحافظة سالم الأحمدي اليوم سير العمل في مشروع اعادة اعمار جسر النقبة بمديرية حبان والذي تنفذه شركة بن جريبة والمخزوم بتكلفة مليون و954 الف دولار من حصة المحافظة في مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء .

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وأستمع هشلة والأحمدي من مدير عام مكتب الاشغال والطرق بالمحافظة المهندس حسن البرمة، إلى شرح حول مكونات مشروع الجسر والذي يبلغ طوله 42 متر وارتفاعه 14 مترا، النسبة التي تم إنجازها فيه .

وشددا هشلة والأحمدي على ضرورة رفع وتيرة العمل في لإنجاز الجسر الذي أنشئ في مطلع السبعينات من القرن الماضي بنفس الشكل الهندي السابق .. لافتين إلى أهمية الجسر الذي يقع على ممر ضيق من وادي يشبم الذي يشتهر بقوة انحدار سيوله اثناء الامطار الموسمية ودوره في الحد من معاناة مستخدمي الطريق التي استمرت لقرابة أربعة أعوام .

رافقهم في الزيارة مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس عصام الهيسلان.