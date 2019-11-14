عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحضرمي يبحث مع رئيس لجنة إعادة الإنتشار التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي في الحديدة

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الإنتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال ابهيجيت غوها، مستجدات تنفيذ اتفاق الحديدة والتصعيد الأخير للمليشيات الحوثية في الدريهمي والمخا.

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وناقش الجانبان سير عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار والمعوقات التي تواجههما.

وأكد الحضرمي على ان التصعيد والخروقات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح.

وشدد الوزير على موقف الحكومة حول ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية، محذرا من القفز على اتفاق ستوكهولم باعتبار اتفاق الحديدة محطة حقيقية ومؤشر مهم في طريق السلام المستدام.

من جانبه أعرب رئيس لجنة تنسيق اعادة الانتشار عن شكره للحكومة اليمنية على ما قدمته لبعثة الأمم المتحدة من دعم على مدى الفترة الماضية، مؤكدا حرصه على تحقيق تقدم في عملية السلام وتنفيذ اتفاق الحديدة بما يضمن حرية الحركة للمواطنين وحرية مرور قوافل الاغاثة ومنع كافة أشكال التصعيد.