عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قائد العمليات المشتركة يزور جبهة صرواح

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

تفقد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، المواقع المتقدمة في جبهة صرواح شرق العاصمة صنعاء، واطلع على الأوضاع الميدانية وأحوال أبطال الجيش المرابطون في الجبهة.

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وأشاد قائد العمليات المشتركة بصمود المقاتلين في مختلف جبهات صرواح، معبّراً عن اعتزازه الكبير بالروح القتالية والمعنوية التي يتمتع بها المقاتلون.

وقال " لقد لقمتم مليشيات الكهنوت الحوثي دروساً قاسية خلال محاولاتهم الفاشلة التسلل إلى مواقع الجيش".. منوهاً بالتضحيات التي يقدمها أبطال المنطقة العسكرية الثالثة في مختلف مواقع وجبهات القتال بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وأضاف: "ان الجيش الوطني وبمثل هؤلاء الرجال الأبطال يستطيع اليوم حسم المعركة في فترة قياسية اذا ما اتخذ القرار بذلك".. مؤكدا أن "مليشيات الحوثي لا تفهم لغة السلام ولا الهدن وإنما لغة القوة والاجبار وهذا هو ديدنها منذ صنعها أربابها الايرانيون".

فيما اكد ضباط وصف وجنود المنطقة الثالثة استعدادهم الدائم والكامل لدحر مليشيا الحوثي الانقلابية من صرواح وغيرها من الجبهات.