شكرا لبحثكم عن خبر أفراد نقطة حوثية في البيضاء يطلقون النار على سيارة مواطن ويصيبونه بجروح بالغة .. لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أفراد نقطة تفتيش تابعة لمليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، على إطلاق النار على مواطن أثناء مروره من نقطة دار النجد في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

مصادر محلية قالت ، إن أفراد المليشيات الحوثية في نقطة دار النجد التابعة لمديرية القريشية أطلقوا النار على المواطن "مقبل علي الحطام" المنتمي لقبيلة "آل الحطام" بمنطقة دار النجد، أثناء ما كان ماراً بسيارته من النقطة.

وأضافت المصادر، إن طلقاً نارياً أصاب المواطن "الحطام" في فخذه الأيمن وخروجها من المثانة، فيما لا تزال حالته حرجة جداً، وقد تم إجراء ثلاث عمليات جراحية له.

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وبحسب المصادر فإن المليشيات أطلقت عليه النار بعد تحركه قليلاً من النقطة، وحاولت المليشيات عقب ذلك تبرير إقدام عناصرها على ارتكاب الجريمة بادعائها أن على المصاب بلاغات، وطُلب منهم إلقاء القبض عليه.

يشار إلى أن مسلحين حوثيين أقدموا على إحراق هنجر مكون من مجموعة محلات ومعارض للملابس والأقمشة في حارة المستشفى القديم بمدينة رداع، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة منذ سيطرة المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة.