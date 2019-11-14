شكرا لبحثكم عن خبر رجل مرور يمني يوقف سيارة معاكسة الخط بكلتا يديه ويثير الاعجاب.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثار رجل مرور يمني اعجاب رواد التواصل الاجتماعي وذلك بما قام به من عمل جعل الكثير يعجب بماقام به . والتقط رجل مار في احد شوارع عدن صورة لرجل المرور اليمني وهو يوقف بجسده المنهك تحت اشعة الشمس الحارقة صاحب سيارة كبيرة معاكسا لخط السير ورجل المرور يحاول منعه بدفع السيارة بكلتا يديه . وطالب الناشطون بمعاقبة صاحب السيارة على مخالفته بعكس الخط متنمين تكريم رجل المرور .

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