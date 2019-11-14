شكرا لبحثكم عن خبر فتاة يمنية تغني في مقايل الرجال وتثير الجدل.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثارت طفلة يمنية الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لغنائها في مجالس ا لرجال في الزواجات (المقايل).

ونشر ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي فيديو للطفلة وتدعى نوال واشتهرت بلقب بائعة الفاين وهي تغني في زواج ما اثار انقسام رواد التواصل بين منتقد ومشجع لها .

وقال المشجعون للطفلة ان ماتقوم به هو وسيلة من وسائل كسب رزقها اضافة لمهنتها التي تعمل فيها وهي بيع الفاين في الجولات وهي مجرد طفلة ولاخوف عليها دام ان والدها معها دائما .

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بينما قال المنتقدون لها ان ماتقوم به يندرج ضمن مخالفة العادات والتقاليد اليمنية وان مشاركة الطفلة في اماكن كل من فيها رجال واغلبهم مخزنو قات يسبب خطر عليها .

وتبقى الطفلة نوال حالة فنية رائعة اذا حصلت على فرصتها في مجال الفن كما يقول المهتمون .