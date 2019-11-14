شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي رفيع يظهر مجددا بعد الحديث عن تصفيته.. مدشنا ثورة ضد المليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن قيادي حوثي رفيع، أول شرارة لاندلاع ثورة شعبية ضد ممارسات المليشيا بعد غياب ممزوج بالصمت دام سنوات.

وعاد القيادي الحوثي، صالح هبره، الى واجهة المشهد السياسي، مجددا، بعد صمت لأكثر من سنوات بحساب جديد على الفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" ليكتب عن "الانتهازية بشماعة العدوان"، حد زعمه.

وقال هبرة: "لا يحق للبعض أن يجعل من قضية(ما اسماه) العدوان -الذي يتعرض له شعبنا العزيز- مظلة يستظل بها لتغطية تجاوزاته غير المشروعة، ويلوح بها في وجه أي انتقادات قد توجه له، ويجعل منها شماعة لابتزاز الآخرين ومصادرة حقوقهم، ويجعل عبارة : (نحن في ظل عدوان) مبرراً لكل ما يرتكبه من تجاوزات، وكأن (ما اسماه) العدوان ليس إلا على غرفة نومه، أما بقية الشعب فهم في أمن وسلام، وفي رغد من العيش، رغم أن بعض من نزايد عليهم بهذه العبارات قد أخذ (ما اسماه) العدو من أموالهم وأنفسهم كل مأخذ".

وأضاف هبرة: "إننا نعتبر مثل هذه الأساليب مهما كانت دوافعها أساليب انتهازية وغير منطقية، ولا يحق لأحد أن يزايد على أحد في قضية(ما اسماه) العدوان التي طالت كل أبناء الشعب اليمني، ولم ينل من مكاسبها إلا تجار الحروب وهم من يريدون لها أن تستمر".

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وتابع هبرة مؤكدا: "كذلك الحال في القضية الوطنية الجامعة، لا ينبغي لأحد أن يشكك في وطنية من يختلف معه، فاليمن موطن وملك كل يمني يعتز ويفاخر به بين الأمم؛ لأنه يرى أنه يمثل عنوان كرامته وعزته، ولا تأبى شهامة اليمني أن يساوم أحد على أصله وكرامته تحت أي مبرر".

ويأتي ظهور القيادي هبرة بعد غياب مغطى بالصمت لأكثر من خمس سنوات، في ظل تناقل انباء خلال السنة الماضية عن قيام المليشيا بتصفية القيادي البارز وأحد مؤسسي الجماعة الحوثية صالح هبرة، الى جانب عدد من القيادات المعتدلة.

وتكتظ سجون المليشيا بالعشرات من قياداتها الذين ينتقدون فسادها وهم من خارج السلالة، إضافة الى الاف المعارضين والصحفيين والنشطاء.