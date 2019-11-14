شكرا لبحثكم عن خبر يهود اليمن يشكون حرمان ”الحاكم الحوثي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق يهود اليمن، اليوم الاربعاء، نداء استغاثة عاجل، من حرمان "الحاكم الحوثي" لأطفال عائلات يمنية من الديانة اليهودية، من حق التعليم.

وأوضح بلاغ نشرته صفحة "يهود اليمن"، على صفحتها بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" ان "العائلات اليهودية في اليمن بعهد الحوثي تحرم من أبسط حقوقها"، رغم أن القانون اليمني لا يمنع تعليمهم.

وأشار البلاغ الى أن "عائلات يهودية موجودة باليمن لا تتمتع بأي حقوق من حقوق التعليم ولا العيش الكريم، نظرا للمضايقات التي يتعرضون لها من الشتم والاهانة".

ولفت الى أن العائلات اليهودية تحصلت على موافقة أولية بالتعليم، من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء(في اشارة الى مليشيا الحوثي)، غير أنها عادت لرفض تسليمهم منهجا مدرسيا وكذا تمكينهم من مكان للتعليم.

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ونوه بأن بعض المتطوعين من المنظمات الحقوقية، الموجودة هناك كانوا قد أعطوا الأطفال دروساً تحت الأشجار.

وتساءل البلاغ: "أليس هؤلاء بيمنيين من حقهم أن يتمتعوا بكامل حقوقهم.. إلى متى سيظل هذا التجاهل والتغاضي عن التجاوزات التي تقام بين فئات الشعب.. اليمن عُرف بالتعايش بين الأديان".

وحلت اليمن في المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية في أعداد اليهود اليمنيين المهاجرين الى اسرائيل خلال العام الجاري.