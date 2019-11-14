اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجوازات تعلن إيقاف استخراج الجوازات الجديدة بعد نفاذ الكمية المطبوعة لديها

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر الجوازات تعلن إيقاف استخراج الجوازات الجديدة بعد نفاذ الكمية المطبوعة لديها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن قسم الجوازات بالسفارة اليمنية بالقاهرة، الأربعاء، توقف إستقبال أي معاملات نظرا لنفاذ الكمية المطبوعة داعية المواطنين إلى التريث حتى وصول الدفعة الجديدة .

ونشر قسم الجوازات بالسفارة اليمنية بالقاهرة، الأربعاء، إعلان حصل موقع " المشهد اليمني " على نسخة منه أن المعاملات توقفت ابتدأ من اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019م .

Advertisements

وأكد الإعلان أن إجراء المعاملات سوف يتم الإعلان عنها مع وصول الدفعة الجديدة فور وصول الجوازات دفعة جديدة من مصلحة الهجرة والجوازات .

الجدير ذكره أن قسم الجوازات يقدم العديد من الخدمات للمواطنين اليمنيين بجمهورية مصر العربية منها استخراج جوازات جديدة والتمديد وإضافات المواليد الجديد لكن المواطنين يشتكوا من ارتفاع الأسعار والرسوم التي فرضتها السفارة في الاونة الأخيرة .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تعلن إيقاف استخراج الجوازات الجديدة بعد نفاذ الكمية المطبوعة لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا