شكرا لبحثكم عن خبر الجوازات تعلن إيقاف استخراج الجوازات الجديدة بعد نفاذ الكمية المطبوعة لديها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن قسم الجوازات بالسفارة اليمنية بالقاهرة، الأربعاء، توقف إستقبال أي معاملات نظرا لنفاذ الكمية المطبوعة داعية المواطنين إلى التريث حتى وصول الدفعة الجديدة .
ونشر قسم الجوازات بالسفارة اليمنية بالقاهرة، الأربعاء، إعلان حصل موقع " المشهد اليمني " على نسخة منه أن المعاملات توقفت ابتدأ من اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019م .
وأكد الإعلان أن إجراء المعاملات سوف يتم الإعلان عنها مع وصول الدفعة الجديدة فور وصول الجوازات دفعة جديدة من مصلحة الهجرة والجوازات .
الجدير ذكره أن قسم الجوازات يقدم العديد من الخدمات للمواطنين اليمنيين بجمهورية مصر العربية منها استخراج جوازات جديدة والتمديد وإضافات المواليد الجديد لكن المواطنين يشتكوا من ارتفاع الأسعار والرسوم التي فرضتها السفارة في الاونة الأخيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تعلن إيقاف استخراج الجوازات الجديدة بعد نفاذ الكمية المطبوعة لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.