عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب الرئيس هادي يلتقي سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، سفيرة المانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

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وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين اليمن وألمانيا الاتحادية، منوهاً إلى حرص الشرعية على تمتين العلاقة وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

وأشار نائب الرئيس في اللقاء إلى الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أنجزت إتفاق الرياض بما يمكن من عودة كافة سلطات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، معبراً عن الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية للجهود التي بذلتها في سبيل إنجاح الإتفاق ودعمهم الأخوي الصادق في مختلف المجالات بما يحقق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.

وجدد نائب رئيس الجمهورية تأكيده بأن الشرعية تدعو للسلام الدائم المستند للمرجعيات الثلاث بما يحقق إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمني.

من جانبها عبرت السفيرة الألمانية دعم بلادها المستمر للشرعية واستقرار اليمن ودعم عدد من المجالات التعليمية والخدمية، مؤكدة حرص الحكومة الألمانية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها.