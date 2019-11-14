- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس هادي يلتقي سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب الرئيس هادي يلتقي سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا
الخميس 14 نوفمبر 2019
الخليج 365
التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، سفيرة المانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين اليمن وألمانيا الاتحادية، منوهاً إلى حرص الشرعية على تمتين العلاقة وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.
وأشار نائب الرئيس في اللقاء إلى الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أنجزت إتفاق الرياض بما يمكن من عودة كافة سلطات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، معبراً عن الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية للجهود التي بذلتها في سبيل إنجاح الإتفاق ودعمهم الأخوي الصادق في مختلف المجالات بما يحقق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.
وجدد نائب رئيس الجمهورية تأكيده بأن الشرعية تدعو للسلام الدائم المستند للمرجعيات الثلاث بما يحقق إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمني.
من جانبها عبرت السفيرة الألمانية دعم بلادها المستمر للشرعية واستقرار اليمن ودعم عدد من المجالات التعليمية والخدمية، مؤكدة حرص الحكومة الألمانية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس هادي يلتقي سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.