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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي يعزي في استشهاد عدد من القيادات العسكرية في مأرب
الخميس 14 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، برقية عزاء ومواساة الى اسر وأقارب كلاً من ركن تدريب العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العميد الركن سعيد الشماحي، وقائد المعسكر التدريبي العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، والملازم أول حامد علي حاتم و الملازم ثاني / محمد سعيد الشماحي ونصر الصباحي، الذين استشهدوا، اليوم، في العملية الإجرامية التي استهدفت أحد المواقع العسكرية بمحافظة مأرب.
وأكد رئيس الجمهورية ان مثل هذه العمليات الإجرامية لن تثني الجيش الوطني والشرفاء من أبناء الوطن على مواصلة مشوارهم البطولي والوطني والعهد الذي قطعوه على أنفسهم لتحرير الوطن من براثن المليشيا الحوثية الإرهابية.
وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وان يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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