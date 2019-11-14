عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معين عبدالملك ينعي استشهاد ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ركن تدريب العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العميد الركن سعيد الشماحي، الذي استشهد مع رفاقه الابطال بينهم قائد المعسكر التدريبي العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، وجرح آخرين، في استهداف إجرامي بصاروخ وهم يؤدون واجبهم الوطني في ميدان الشرف والبطولة، في معركة اليمن الوجودية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيات الحوثي الانقلابية.

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وأشاد رئيس الوزراء في بيان نعي باسمه ونيابة عن نواب وأعضاء الحكومة، بالدور البطولي المشهود للشهيد الشماحي ورفاقه الأبطال في مواجهة الانقلاب والمعارك التي قادها بكفاءة واقتدار ضد مليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها الطائفي الدخيل على المجتمع اليمني، وتصديه الشجاع متقدما الصفوف لمواجهة أعداء الثورة والجمهورية.

وقال " لقد خسر الوطن برحيل الشهيد العميد الركن سعيد الشماحي، ورفاقه ثلة من أنبل الرجال والقادة العسكريين الأفذاذ الذين عرفتهم ميادين الشرف بنضالهم الجسور والمقدام والشجاع، وامتحنتهم المواقف والشدائد بوفائهم وإخلاصهم وتفانيهم من اجل الوطن والشعب، وستكون دمائهم الزكية والطاهرة الى جانب كل من سبقوهم المسمار الأخير في نعش الانقلاب وداعميه".

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الشعب اليمني لن ينسى الأدوار البطولية الخالدة للشهيد الشماحي وكل زملائه من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية، وستظل تضحياتهم وسام وتاج على صدر هذا الوطن، وحافزا اضافيا لتحقيق حلمهم في الانتصار الناجز.

وقدم رئيس الوزراء، العزاء لفخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح وللقوات المسلحة ولجميع أبناء الشعب اليمني، باستشهاد هؤلاء الأبطال الميامين و الذي يمثل رحيلهم خسارة مؤلمة للوطن.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.