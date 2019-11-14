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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب الرئيس هادي يعزي في استشهاد ستة من ضباط وأفراد القوات المسلحة
الخميس 14 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي للاطلاع على المستجدات والاطمئنان على الأوضاع جراء القصف الصاروخي الاجرامي الذي ارتقت فيه الأرواح الطاهرة لعدد من الضباط والجنود الميامين.
وعبر نائب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة في استشهاد ستة من ضباط وأفراد القوات المسلحة وفي مقدمتهم الشهيد البطل العميد الركن سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والشهيد البطل العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والشهيد البطل العميد الركن نصر علي الصباحي إثر هذا الحادث العدواني.
وأشار نائب الرئيس في برقية بعثها لأسر الشهداء، إلى مناقب الشهداء وبطولاتهم وتضحياتهم الجليلة التي قدموها طيلة حياتهم العسكرية، مشيداً بتفانيهم وإخلاصهم لله والوطن والثورة والجمهورية ومواقفهم التاريخية مع أحرار اليمن في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية.
وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن هذه التضحيات التي يقدمها اليمنيون من خيرة أبنائهم ورجالاتهم تزيدهم إصراراً وعزيمة على مواصلة النضال لاستعادة الدولة اليمنية وحماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن أهداف الثورة والجمهورية ومقارعة كل ما شأنه المساس بأمن واستقرار اليمن.
وعبر نائب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي وفي برقية العزاء، عن أصدق التعازي والمواساة لأسر وأقارب الشهداء ولقيادتي وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ومنسوبي القوات المسلحة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
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