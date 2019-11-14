عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اجتماع صحي يناقش آليات مكافحة إنتشار حمى الضنك في تعز

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - تعز

عقدت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، الاربعاء،اجتماعاً طارئاً بمدراء المستشفيات والمراكز الصحية لمناقشة تداعيات انتشار وباء حمى الضنك والحمى الفيروسية والاجراءات الطارئة لمكافحتها.

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واستعرض الاجتماع إحصائيات الحالات المؤكدة والمشتبه بها ، البالغ عددها منذ بداية العام 2019 وحتى أمس الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 ، (5015) حالة ، منها (2653) حالة إيجابية بالفحص السريع ، و (1101) حالة سلبية بينها 5 حالات وفيات ، بالإضافة إلى الحالات غير المشتبهة وغير المسجلة.

ووجهت الدكتورة إيلان عبدالحق، مدراء المستشفيات الرئيسية بسرعة الرفع بالاحتياجات الضرورية الطارئة لتوفيرها.

وأكد الاجتماع على أهمية تشخيص المرض والقيام بعمل مسوحات ميدانية في البؤر التي يتواجد فيها البعوض الناقل ومكافحته بالرش الضبابي..مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين مدراء المستشفيات ومدراء المراكز الصحية ومدراء مكاتب الصحة في المديريات والعمل لما من شأنه التخفيف من حجم الوباء ، وكذلك على ضرورة دعم بنك الدم المركز الوطني ليقوم بمهامه بالشكل المطلوب.

من جانبه أشار مدير المركز الوطني لمختبر الصحة العامة في المحافظة الدكتور أحمد عبدالله منصور، إلى أنه تم توزيع محاليل صحية للكشف عن حمى الضنك في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية..لافتاً إلى أهمية عمل فحوصات تأكدية في تقنية bcr والتي تتوفر لدى المركز بأعداد ضئيلة.