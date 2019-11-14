عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي يطلع على سير العمليات العسكرية بمختلف مناطق الجبهات

الخميس 14 نوفمبر 2019

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أجرى رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.



وخلال الاتصال، عبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة في استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة منهم الشهيد البطل العميد الركن سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والشهيد البطل العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والشهيد البطل العميد نصر علي الصباحي إثر هذا الحادث العدواني.

وحمل رئيس الجمهورية نقل تعازيه لأسر الشهداء، مشيدا بمناقبهم وبطولاتهم وتضحياتهم الجليلة التي قدموها طيلة حياتهم العسكرية، وتفانيهم وإخلاصهم لله والوطن والثورة والجمهورية ومواقفهم التاريخية مع أحرار اليمن في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية.