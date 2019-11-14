عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكثيري يلتقي بالشيخ عبدالله بقشان ويشيد بدور مؤسسة حضرموت التعليمي

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

التقاء وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، الثلاثاء، برئيس مؤسسة حضرموت للتنمية الشيخ عبدالله أحمد بقشان، في العاصمة السعودية الرياض.

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وخلال اللقاء اطلع الوكيل الكثيري على نشاط المؤسسة وبرامجها التعليمية في داخل الوطن وخارجه، والتي أسهمت في تخريج العديد من الكوادر في مجالات تخصصية متعددة من خلال مشاريعها التنموية والتعليمية الحالية والمستقبلية.

وأشاد الكثيري بدور المؤسسة في ابتعاث الطلاب وتطوير العملية التعليمية من خلال دورها في دعم جامعة سيئون، ورعايتها وتبنيها للثانويات النموذجية التي أثمرت من خلال مخرجاتها المتميزة التي تنافس في شتى العلوم وفي مختلف الجامعات المحلية والخارجية، مؤكداً دعم السلطة المحلية بوادي حضرموت لتوجهات المؤسسة التعليمة وتذليل كافة الصعوبات أمام تحقيق أهدافها.

من جانبه عبر الشيخ عبدالله بقشان عن سعادته للدور الحكومي في تسهيل أعمال المؤسسة في وادي وصحراء محافظة حضرموت، مثمناً الشراكة الحقيقة بين المؤسسة والسلطة المحلية التي تولي اهتماماً بالقطاع التعليمي في المحافظة.