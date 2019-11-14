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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة عناصر من حوثيين بينهم قيادي بارز غربي تعز الخميس 14 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 قُتل وأصيب عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز خلال مواجهات مع القوات الحكومية في محافظة تعز.

Advertisements ووفق مصادر عسكرية، تركزت المواجهات في منطقتي حذران والصياحي غرب مدينة تعز، إثر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية. وتمكنت القوات الحكومية من صد الهجوم وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة. وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي بينهم القيادي البارز المكنى بـ "أبو جحدل". في السياق، استهدفت مليشيا الحوثي بعدد من القذائف مناطق وقرى منطقة الضباب غرب المدينة.

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