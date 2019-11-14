شكرا لبحثكم عن خبر إصابة قيادي باز في الحوثيين وسقوط قتلى وجرحى آخرين بالحديدة (اسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصيب قيادي حوثي وسقط قتلى وجرحى آخرين من الجماعة، إثر هجمات شنتها المليشيات على مواقع للجيش الوطني في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن "الحوثيين شنوا، مساء الثلاثاء، هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة)، وفي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة).

وأضاف أن "القيادي في الحوثيين أبو جعفر الطالبي، أصيب فيما قُتل عدد من أفراده خلال شنه هجوما على مواقع للقوات المشتركة في الفازة غرب التحيتا".

وأكد "استمرار المواجهات وتكبيد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد خلال التصدي لهجماتهم.