عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثية تحاول خطف خطيب أحد المساجد بجبلة في إب ووجهاء يحولون دون عملية الخطف

الخميس 14 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن ممارساتها وإنتهاكاتها تجاه المواطنين الذين كانت لهم مواقف مناوئة لفعالياتهم الإنقلابية بذكرى المولد النبوي.

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وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي استدعت أحد خطباء المساجد بعزلة الشراعي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب بعد إتهامه أنه لم يدع المواطنين للمشاركة في فعالية المليشيا بذكرى المولد النبوي.

وأضافت المصادر أن الخطيب "م ع أ" استدعي من قبل مشرف حوثي بعزلة الشراعي وتم تلفيق تهم عدة له بهدف إخضاعه لإرادة المليشيا وأوامرها وإيصال رسالة لخطباء آخرين لا يتماشون مع موجهات الخطاب العام لمليشيا الحوثي بالمحافظة.

وتدخلت وساطات محلية ووجهاء من أبناء المنطقة للحيلولة دون عملية خطف الخطيب وإلزامه بعمل إلتزام بعدم التقليل من فعاليات المليشيا والإستجابة لتوجيهاتها القادمة من مركز المحافظة.