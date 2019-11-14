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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجدد القصف الحوثي على مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة الخميس 14 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن بالمدفعية والأسلحة الثقيلة ، مواصلة لخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون من عيار 82 وعيار 120 نهار اليوم الأربعاء. وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا. يشار إلى ان عمليات القصف والإستهداف جاءن عقب قيام المليشيا بشن هجمات متكررة على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس ، وتصدت لها القوات المشتركة ودحرت عناصر المليشيا التي هاجمت المواقع ، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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