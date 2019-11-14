عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب الرئيس يؤكد ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء الاختراقات الحوثية بالحديدة

الخميس 14 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أكد نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن صالح، على ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء الاختراقات الحوثية بالحديدة.



جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الفريق المتقاعد ابهيجيت غوها لمناقشة جهود تنفيذ الاتفاق المنبثق عن تفاهمات استوكهولم.

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وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" ورحب نائب الرئيس بالفريق غوها، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه بما من شأنه إرساء السلام في الحديدة وإنهاء معاناة مواطنيها.

ونوه نائب الرئيس في اللقاء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار والوحدات العسكرية المختلفة بتسهيل مهام بعثة الأمم المتحدة والتعاون لما فيه تنفيذ الاتفاق على الرغم من استمرار خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وإطلاق الطائرات المسيرة.

وأكد نائب الرئيس على ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الاختراقات التي يمارسها الانقلابيون بما من شأنه منع انهيار اتفاق الحديدة ومحاولات إفشاله، معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة.

من جانبه أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بآليات تثبيت وقف إطلاق النار وخطوات تنفيذ الاتفاق، مؤكداً بذل مختلف الجهود التي من شأنها الإسهام في إرساء السلام والأمن في الحديدة.

حضر الاجتماع اللواء الركن محمد عيضة رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة.