عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شطارة يدعو الجنوبيين إلى عدم البكاء على الماضي والتفكير بالمستقبل

الخميس 14 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، الجنوبيين إلى عدم البكاء على الماضي والتفكير في المستقبل لتحقيق مكاسب سياسية .

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وشدد شطارة في منشور له على الفيسبوك، أن العالم سيحترم إرادة الجنوب السياسية في إستعادة دولته إذا توقف على البكاء وفكر في حلول للشباب وكيفية بناء دولة قائمة على القانون تشارك فيها المرأة بقوة .

وجاء في منشور شطارة "سنحقق مكاسب سياسية كبيرة على الصعيد الداخلي ، وسنجعل العالم يحترمنا ويحترم إرادتنا السياسية في إستعادة دولتنا الجنوبية ، فقط اذا توقفنا من البكاء عن الماضي وفكرنا بالمستقبل وحلول للشباب وكيف نبني دولة يكون فيها القانون كالموت لا يستثني أحد ، وكيف تكون للمرأة قوة المشاركة في بناء الغد الذي لا يفرق ايضا بين الجنسين الا بالكفاءة".

وأعرب شطارة في ختام منشوره عن تفاؤله بالمستقبل .