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حملة أمنية بتعز تضبط خمسة أشخاص مطلوبين أمنيا

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة أمنية بتعز تضبط خمسة أشخاص مطلوبين أمنيا

الخميس 14 نوفمبر 2019

حملة أمنية بتعز تضبط خمسة أشخاص مطلوبين أمنيا

تعز - الخليج 365

ذكرت مصادر أمنية، بأن حملة أمنية بقيادة ضابط الأمن والنظام بشرطة تعز المقدم عبدالله النقيب تمكنت من ضبط خمسة أشخاص مطلوبين أمنيا في منطقة جبل حبشي متهمين بأعمال تقطعات وحرابة. 

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ونقل الإعلام الأمني عن  المقدم عبدالله النقيب قوله إنه وبناء على توجيهات مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وأوامر قهرية صادرة  من النيابة العامة تحركت حملة أمنية إلى عزلة البريهة قرية بني جعفر  وسائلة العيار استطاعت من خلالها في  ضبط المطلوبين أمنيا. 

وأشار النقيب إلى أن الحملة الأمنية وبعد عملية رصد ومتابعة تمكنت من ضبط  الأشخاص المطلوبين والمتهمين بعمليات  تقطعات وحرابة وسطو على ممتلكات المواطنين بقوة السلاح. 

وثمن  مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي الجهود التي قام بها  أفراد الحملة الأمنية ممثلة بضابط الأمن والنظام المقدم عبدالله النقيب حيث أشاد بالنجاح الذي حققوه في ضبط المطلوبين أمنيا. 

وأكد مصدر أمني بشرطة تعز للإعلام الأمني بأن الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع والعبث بممتلكات وحقوق المواطنين. 

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