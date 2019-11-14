عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالتفاصيل.. مقتل مسلحان حوثيان في إب

الخميس 14 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

قتل مسلح حوثي بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في حادثة تعد هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة الماضية.



وقالت مصادر محلية إن مسلحا حوثيا قتل برصاص مسلحين في منطقة "شعب يافع" بمنطقة السحول شمال مدينة إب.

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وأضافت المصادر أن المسلح الحوثي يدعى "أمجد عبدالواحد الفلاحي" وسط ظروف وملابسات غامضة.

ونفذ أقارب القتيل وقفة احتجاجية أمام بوابة الأستاد الرياضي بمدينة إب تنديدا بعدم القبض على الجناة وتراخي الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في عملية القبض على الجناة، متهمين إياهم بالتواطؤ مع القتلة.

وينتمي القتيل إلى منطقة "جياء" بمديرية حبيش شمال محافظة إب.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مسلح حوثي يدعى أبو همدان محمد محمد محسن الدميني" بمنطقة خولان بمديرية مذيخرة غرب جنوب محافظة إب بعد خلافات بين مسلحين حوثيين وتطور الخلاف حد الإشتباكات المسلحة وسقوط قتلى وجرحى.

وشهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية سلسلة من المواجهات المسلحة بين فصائل مسلحة من مليشيا الحوثي وسقط فيها قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والمعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة والذي قتل برصاص المليشيا في يونيو الماضي.