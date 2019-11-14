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الحوثيون يصعدون خروقاتهم بإستهداف المشتركة في الجبلية والطور جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يصعدون خروقاتهم بإستهداف المشتركة في الجبلية والطور جنوب الحديدة

الخميس 14 نوفمبر 2019

الحوثيون يصعدون خروقاتهم بإستهداف المشتركة في الجبلية والطور جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

صعدت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها اليومية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقتي الجبلية والطور التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية.

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 وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بشكل مكثف في أوقات متفرقة من يومنا هذا الأربعاء. 

وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الطور بقذائف مدفعية الهاون الثقيل بشكل عنيف. 

 يذكر أن المليشيات صعدت من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الآونة الأخيرة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام الأممية والمتمثلة بإتفاق السويد. 

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