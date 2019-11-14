- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يصعدون خروقاتهم بإستهداف المشتركة في الجبلية والطور جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يصعدون خروقاتهم بإستهداف المشتركة في الجبلية والطور جنوب الحديدة
الخميس 14 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
صعدت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها اليومية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقتي الجبلية والطور التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بشكل مكثف في أوقات متفرقة من يومنا هذا الأربعاء.
وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الطور بقذائف مدفعية الهاون الثقيل بشكل عنيف.
يذكر أن المليشيات صعدت من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الآونة الأخيرة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام الأممية والمتمثلة بإتفاق السويد.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يصعدون خروقاتهم بإستهداف المشتركة في الجبلية والطور جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.