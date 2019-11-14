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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إبطال مفعول عبوة حوثية في الطريق بين حيس والخوخة جنوب الحديدة الخميس 14 نوفمبر 2019 Advertisements الحديدة - الخليج 365 أبطلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة مساء اليوم مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن إحدى دورياتها عثرت على عبوة ناسفة مزروعة على الخط الرابط بين مديريتي حيس والخوخة ، واستدعت فريقاً هندسياً لنزع الألغام وتم تفكيكها بنجاح. وأوضحت المصادر أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت عبر المزارع المحاذية للطريق وقامت بزرع العبوة الناسفة في الطريق الرابط بين المديريتين ، في محاولة منها لإلحاق خسائر في صفوف المدنيين.

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