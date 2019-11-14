اخبار الخليج / اخبار اليمن

الوكيل عليان يتفقد جميعة رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بالمهرة

0 نشر
اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل عليان يتفقد جميعة رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوكيل عليان يتفقد جميعة رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بالمهرة

الخميس 14 نوفمبر 2019

الوكيل عليان يتفقد جميعة رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بالمهرة

الخليج 365 - المهرة

تفقد وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان اليوم مقر جمعية رعاية وتأهيل المعاقين  حركياً لبحث احتياجات الجمعية في خدمة المعاقين، وكان في استقباله سالم محمد مرزوق بلحاف رئيس الجمعية.

Advertisements

ووعد الشيخ صالح عليان بتوظيف المعاقين أسوة بغيرهم كلا في مديريته وفي مهن وأعمال تناسبهم بعد تلقيهم عدد من الدورات التأهيلية بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأضاف بن عليان أن السلطة المحلية تولي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة  اهتماما بالغا لكسر حاجز إعاقتهم  ودعمهم في شتى المجالات.

ووعد بن عليان بتقديم العلاجات المجانية المرضى ومعالجة الحالات المرضية من المعاقين بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة.

من جانبه شكر سالم محمد مرزوق الوكيل عليان على هذه اللفته الإنسانية الكريمة وعلى تعاونه الدائم مع الجمعية ودعمه لمننتسبيها .  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوكيل عليان يتفقد جميعة رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا