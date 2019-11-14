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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قائد القوات المشتركة الأمير تركي بن فهد يلتقي محافظ المهرة بالرياض الخميس 14 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المهرة التقى قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم، في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض، محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت.

Advertisements واطلع قائد القوات المشتركة خلال اللقاء من المحافظ باكريت عن أوضاع المهرة في الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية والعسكرية وطبيعة التحديات التي تواجه المحافظة. وأشاد باكريت بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لخدمة محافظة المهرة في مختلف المجالات ودعم جهود السلطة المحلية في توفير الخدمات للمواطنين وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار. صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بدوره رحب بالشيخ راجح باكريت ، مبديا استعداد الحكومة السعودية مواصلة دعمها لمحافظة المهرة وأبنائها في كافة الجوانب ومساعدة السلطة المحلية على تنفيذ خططها التنموية.

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