عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير عام حوف يستقبل مدير الخدمات الصحية بمحافظة ظفار

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

أستقبل مدير عام مديرية حوف الأستاذ حاتم عامر مكي بمعيّة مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك باحميش، صباح اليوم، في منفذ صرفيت الحدودي، مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار العمانية الدكتور خالد بن محمد سعيد المشيخي والوفد المرافق له.



وفِي مستهل الزيارة أطلع الوفد على أقسام مستشفى حوف الريفي وكيفية تقديم الخدمات الصحية للمرضى وأهم الاحتياجات التي تتطلبها الأقسام في المستشفى.

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وقدم مدير عام مكتب الصحة والسكان جزيل الشكر والتقدير لمدير مكتب الصحة بمحافظة ظفار والوفد المرافق له، مشيداً بالدعم الذي تقدمه سلطنة عمان في مجال الصحة واهتمامها بهذا الجانب الحيوي وغيرها من الجوانب الخدمية، والمساهمة في انتشال الوضع الصحي في مديرية حوف بشكل خاص ومحافظة المهرة على وجه العموم.

واوضح مدير مستشفى حوف الريفي، حسن نصيب سعد، احتياجات المستشفى والمتطلبات من إشاعات وأجهزة مختبرية وغرف ترقيد المرضى وسراير لقسم الولادة وتوفير قسم الحضانة في المستشفى بكافة مستلزمات.. وقال : نحن بحاجة إلى تأهيل وتدريب الكادر وتوفير الأخصائيين والأجهزة الطبية لتقديم خدمات صحية أفضل.

وخلال الزيارة تم مناقشة سبل تقديم الدعم في الخدمات الصحية بمديرية حوف، والتعرف على الحالات الصحية التي ترتاد المستشفى وكيفية المساهمة في تقديم العقاقير الطبية اللازمة والدعم الممكن في مختلف المجالات الطبية.

وشدد اللقاء على ضرورة الإحصائيات والتوثيق في المستشفيات وتقديم السجلات الطبية إلى المنظمات والجهات الداعمة.

حضر الاستقبال الأمين العام للمجلس بمديرية حوف الأستاذ أحمد سعد القميري ، ونائب مدير عام مكتب الصحة والسكان في المحافظة لشوون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك محمد مزيون، ومدير الأمن العام بمديرية حوف، رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمديرية الأستاذ سعيد علي مصدع ، ومدير الخدمات الصحية بالمديرية مساعد دكتور / محمد سالم سهيل بالحاف، ومدير مكتب جوزات منفذ صرفيت العقيد أحمد سعيد رعفيت.