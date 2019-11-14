عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب رئيس الوزراء يزور قيادة محور الغيضة والشرطة العسكرية

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

زار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، برفقة وزير الدولة اللواء محمد عبدالله كده، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، قيادة محور الغيضة، ومعسكر الشرطة العسكرية، للاطلاع على جاهزية الوحدات العسكرية.



وكان في استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، قائد محور الغيضة واللواء 123 مشاة اللواء الركن عبدالله منصور ، وقائد اللواء 137 مشاة العميد محمد محمد القاضي، وقائد الشرطة العسكرية، العقيد محسن مرصع، وعدد من القيادات العسكرية.

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ونقل الميسري لضباط ومنتسبي قيادة المحور، تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي.

من جانبه، رحب قائد اللواء 137 مشاة العميد محمد القاضي، بزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والوفد المرافق له إلى قيادة محور الغيضة.

كما زار الميسري، معسكر الشرطة العسكرية بالمهرة، للاطلاع على جاهزية القوات، مشيدا بصمودها وثباتها.

وشدد في كلمة توجيهية للجنود على القيظة والحس والأمني، وممارسة المهام على الوجه المطلوب، مؤكدا أن القوات المسلحة والأمن هي صمام أمان الجمهورية.