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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدشين توزيع السلة الغذائية المقدمة من شركة هائل سعيد بسيحوت الخميس 14 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المهرة قام عبدالله عوض باعبده القائم باعمال الامين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت، اليوم، بتدشين توزيع 2800 سلة غذائية مقدمة من مؤسسة هائل سعيد انعم وشركاه للأسرة المعدمة بالمديرية.

وجاء ذلك بحضور الاخ اكرم عبده قاسم مندوب المؤسسة المشرف على التوزيع والاخوين سعد بن عفرار وطاهر بن عويض عضوي إدارية المجلس المحلي والاخ سعيد معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بسيحوت . وفي التدشين عبر باعبده عن سعادته بتدشين هذه المنحه للاسر المعدمة، شاكرا المؤسسة على استمرار هذا التوجه الانساني، مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم الدعم والمساعدة لتسهيل عمل فرق التوزيع في مناطق المديرية .

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