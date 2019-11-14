عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الثروة السمكية يناقش وضع الاستثمار ومناخاته في المهرة

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365

ناقش وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اليوم، مع مدراء شركات تصدير الأسماك والأحياء المائية في محافظة المهرة وضع الاستثمار في المجال السمكي.

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وفي اللقاء - الذي عقد بمنى الهيئة العامة للمصائد السمكية بمدينة الغيضة وحضره وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح بن عليان ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في المهرة م. عبدالناصر عويض كلشات - أكد الوزير كفاين دعم الحكومة للاستثمار في القطاع السمكي في مختلف المجالات وفي طليعتها الاستزراع السمكي وتقديم الخدمات المصاحبة للاصطياد والتسويق والتصنيع ، مشيرا إلى أن الانتاج السمكي في المهرة في تزايد مستمر مما وسع من النشاط الاستثماري فيها.

وشدد كفاين على أهمية تحسين جودة المنتجات السمكية والصادرات بوجه خاص للحصول على الكفاءة المتعلقة وفق المعايير الدولية.

ووجه بتنظيم ورشة عمل لمناقشة فرص الاستثمار في القطاع السمكي والإجراءات المطلوبة لإنعاشه وتوفير مناخ آمن للاستثمار.

وتعمل في محافظة المهرة 10شركات ومكاتب لتصدير الأسماك والأحياء المائية، وكانت الصادرات السمكية في محافظة المهرة على منفذ شحن الحدودي قد بلغت خلال عام 2019م (13) طن بقيمة اجمالية بلغت (21) مليون دولار.