عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير عام مديرية شحن يستقبل وفد من وزارة الصحة العمانية

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

استقبل مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت اليوم وفدا من وزارة الصحة العمانية للاطلاع على سير الخدمات الطبية في مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية وكذلك الاحتياجات الطبية التي يحتاجها المركز للارتقاء بالخدمات الصحية لسكان المديرية والقادمين من المديريات المجاورة.



وتفقد الوفد العماني الذي يرئسة مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار الدكتور خالد بن محمد المشيخي مرافق واقسام مركز السلطان قابوس الصحي.

وستمع الى شرح مفصل من رئساء الاقسام الطبية الى الية سير اداء المرافق الصحية مشيدا بالنجاح الكبير الذي يحققة مركز السلطان قابوس بتميز كادرة الاداري والطبي.

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وطاف الوفد الذي حضرة مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك ونائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الاولية بالمهرة الدكتور مبارك معيلي وقائد حرس حدود محافظة المهرة العميد ركن كامل زعبنوت مرافق واقسام المركز.

هذا وستعرض في شرح مفصل مدير مركز السلطان قابوس الصحي بمديرية شحن الدكتور خيران هادي مرافق الاقسام الطبية التي انشئت مؤخرا وكذلك الدور التي ساهمت بة الاجهزة الطبية الحديثة التي قام باستلامها المركز بدعم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة .

من جانبة ثمن مدير عام مديرية شحن الدعم المتواصل التي تقدمة السلطنة طوال السنوات الماضية لمحافظة المهرة والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المنظومة الطبية بمديرية شحن وكافة المديريات.

من جانبة رحب مدير مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية شحن الدكتور عبدالحكيم عيسى احمد رعفيت بالوفد العماني وزيارتهم الدائمة للمركز معبرا عن عظيم شكرة للدعم الانساني العماني لمركز السلطان قابوس وتحسين الخدمات الصحية فية بشكل يلبي احتياجات المرضى.