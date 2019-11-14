- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن : بينهم قائد قوات التحالف في مأرب “سعودي الجنسية” والقائد صغير بن عزيز …40 قائد عسكري بين قتيل وجريح في قصف صاروخي على مأرب والان مع التفاصيل
كشفت مصادر عسكرية في القوات اليمنية الشرعية أن صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون، ظهر اليوم، استهدفا المدخل الرئيسي لمعسكر “صحن الجن” في حين سقط الصاروخ الثاني بالقرب من مبنى مقر قيادة القوات المشتركة، واستهدف اجتماعاً كبيراً لقيادات عسكرية في قوات الشرعية بحضور قيادات عسكرية سعودية.
وأكدت المصادر أن أكثر من 40 قائداً عسكرياً على رأسهم نائب قائد قوات التحالف في مارب سعودي الجنسية وقائد العمليات المشتركة في قوات الشرعية اللواء صغير بن عزيز، كانوا في الاجتماع.
وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف خلّف عدداً من القتلى والجرحى بينهم نائب قائد قوات التحالف.
وقال مستشار وزارة الدفاع في حكومة الشرعية يحيى أبو حاتم إن كلا من العميد الركن/ سعيد الشماحي ركن تدريب العمليات المشتركة والعميد الركن/عبدالرقيب علي محمد الصيادي قائد لواء الاستقبال بالثنيه، والملازم ثاني/محمد سعيد الشماحي ،الملازم أول/عبدالرحمن الداعري ،الملازم أول/عمر الداعري،الملازم اول/علي حاتم، لقوا مصرعهم في العملية.
وبحسب المصدر فإن عددا من سيارات الاسعاف هرعت فورا إلى مكان العملية.
وأشار إلى أن مصير اللواء الركن صغير بن عزيز لا يزال غامضا.
وأكد المصدر وجود عمليات ارتباك في صفوف قيادات الشرعية، حيث تعد هذه العملية الثانية التي تستهدف قيادات الشرعية العسكرية في مارب في غضون أسبوعين.
وكان وزير الدفاع في حكومة هادي “محمد المقدشي” وعدد من القيادات التابعة له قد نجوا من محاولة استهداف حوثية لمبنى وزارة الدفاع في الأسبوع الفائت بذات المحافظة .
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن : بينهم قائد قوات التحالف في مأرب “سعودي الجنسية” والقائد صغير بن عزيز …40 قائد عسكري بين قتيل وجريح في قصف صاروخي على مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط الاخباري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.