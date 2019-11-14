شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن : قوات عسكرية سعودية ضخمه تنتشر في محيط قصر معاشيق في عدن والسبب .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوات سعودية انتشرت قوات عسكرية سعودية يوم الأربعاء في محيط قصر معاشيق . وقال شهود عيان في عدن Advertisements ان القوات العسكرية انتشرت في محيط القصر وخارجه لاول مرة منذ وصولها إلى عدن. وقال مصدر حكومي ان عمليات الانتشار والتأمين تأتي بهدف تأمين وصول الحكومة إلى قصر معاشيق خلال يوم. وبين الاليات دبابات ومدرعات .

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