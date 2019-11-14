البيضاء: المقاومة تضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها الى الحوثيين بصنعاء

ضبط رجال المقاومة الشعبية، كميات كبيرة من الحشيش المخدر، كانت قادمة من عدن، في طريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء؛ بمديرية الصومعة محافظة البيضاء، وسط البلاد.

مصادر ميدانية أكدت لـ"يمن شباب نت"، أن رجال المقاومة الشعبية في جبهة "الحازمية" بمديرية الصومعة، تمكنوا مساء أمس، من ضبط سيارة نوع سنتافي، تحمل ما يقارب مائة وثمانون كيلو من الحشيش المخدر.

واشارت المصادر إلى انه أثناء التحقيق مع السائق اعترف بإن الكمية قادمة من العاصمة المؤقتة عدن، وانه في طريقه الى صنعاء لتسليمها هناك.

