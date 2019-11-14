شكرا لقرائتكم خبر عن الملك الأردني يطير إلى بريطانيا لمساندة ‘‘الأميرة هيا’’ وتأديب ‘‘بن راشد‘‘ وتسليم صلاحياته في الحكم لهذا الأمير (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إجازة عيد الأضحى في بريطانيا، فيما حلف شقيقه الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا للملك.

وكشف الديوان الملكي، في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لن يقضي إجازة عيد الأضحى داخل البلاد.



وقال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله الثاني، طار إلى بريطانيا، من أجل عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية، وعلى رأسها رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون.

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل الأردني، زار العاصمة البريطانية لندن ليلتقي خلالها رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون.

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وأوضحت أن الملك عبد الله الثاني، سيمضي عطلة عيد الأضحى في بريطانيا والولايات المتحدة، التي سيطير لها عقب لقائه مع جونسون.

كما أشار الديوان الملكي الأردني، إلى أن الأمير فيصل بن الحسين، شقيق الملك عبد الله الثاني، حلف اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة.

وأوضحت أن الأمير فيصل بن الحسين، حلف اليمين الدستورية كنائب للملك عبد الله الثاني، في فترة غيابه خارج البلاد.



فيما أشارت تقارير إعلامية أن الملك سوف يكون مع شقيقته الأميرة هيا طيلة وجوده ببريطانيا لدعمها ومساندتها في أزمتها مع زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد التي وصلت للمحاكم في لندن.

وكان العاهل الأردني ظهر في عيد الأضحى مع شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين، التي تتواجد في لندن بعد هروبها من زوجها حاكم دبي.