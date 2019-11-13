طيران التحالف يقصف منصة حوثية بصرواح مأرب عقب استهداف "صحن الجن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

مأرب - الخليج 365

شن طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، عدة غارات على أهداف للحوثيين في صرواح..



وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قصف مناطق تحت سيطرة حوثية لتعقب منصة اطلاق صواريخ.

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ويأتي هذا بعد استشهاد قائد عسكري رفيع وأربعة جنود اليوم الأربعاء، في استهداف صاروخي لمقر العمليات العسكرية المشتركة التابعة للجيش في محافظة مارب.

وقالت مصادر عسكرية إن صاروخاً استهدف مقر العمليات العسكرية المشتركة الواقع داخل معسكر "صحن الجن" بمحافظة مارب أسفر عن استشهاد قائد عسكري و6 آخرين.

وأكد المصدر العسكري استشهاد العميد الركن سعيد الشماحي ركن تدريب العمليات المشتركة بالإضافة لنجله محمد خلال عملية الاستهداف.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد الصاروخ قادما من مناطق سيطرة الحوثيين.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، حيث استهدفت مليشيا الحوثي بقصف صاروخي مقر قيادة الجيش.