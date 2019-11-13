بالصور.. مدير شرطة تعز يلتقي بمدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة والمكاتب الإدارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

التقى صباح اليوم مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي في مكتبه بمدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة ومدراء المكاتب الإدارية الذين تم تعيينهم الاسبوع الماضي.



وفي اللقاء تحدث العميد منصور الأكحلي للمدراء حيث حثهم على ضرورة الإرتقاء بمستوى العمل الأمني ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها وتوفير الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار الأكحلي خلال حديثة إلى أن التدوير الوظيفي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى الأداء والكفاءة وتعزيز القدرات الإدارية بما يسهم في نجاح وتطور العمل الأمني.

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كما خاطب العميد منصور الأكحلي المدراء الذين تم تعيينهم بأننا ننشد من خلالكم أن تكونوا رافدا قويا في استتباب الأمن وحثهم بذل المزيد من الجهود ومضاعفتها والإنضباط الوظيفي منوها على ضرورة تلافي القصور والسلبيات وضبط الإختلالات الأمنية.

من جانبهم عبر مدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة عن تثمينهم الكبير للجهود التي يبذلها مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي في سبيل تطوير العمل الأمني مؤكدين بأنهم مستعدين للقيام بمهامهم على أكمل وجه لحفظ الأمن والإستقرار وفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها.

حضر اللقاء نائب مدير عام شرطة محافظة تعز العقيد أنيس الشميري ومساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف ومساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل.