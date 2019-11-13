شاهد.. مؤسستي وطن للتنمية والتدريب وإزدهار للتنمية تكرم منسق المنظمات الدولية بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الخليج 365 كرّمت مؤسسة وطن للتنمية والتدريب ومؤسسة إزدهار للتنمية اليوم بالمكلا أحمد عبدالله الوالي منسق المنظمات الدولية بعدن رئيس إئتلاف الوفاء لمنظمات المجتمع المدني.

ويأتي هذا التكريم لأحمد الوالي نظير جهوده المبذولة في سبيل السعي والتنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية والجهود التطوعية التي يبذولها لخدمة الوطن وتنميته بكافة المجالات. Advertisements وكرم أحمد عبدالله الوالي منسق المنظمات الدولية بعدن رئيس إئتلاف الوفاء من قبل قيادة مؤسستي وطن للتنمية والتدريب وإزدهار للتنمية بحضور القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف حضرموت ومؤسستي مستقبل عدن للتنمية ومؤسسة شباب عدن الواعد للتنمية.

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