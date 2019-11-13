اليمن العربي " ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 13/11/2019 حتى الساعة 16:00 تاريخ 14/11/2019م.



وبحسب المركز، فإن الطقس، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس صحو وبارد اثناء الليل والصباح الباكر ، وصحو الى غائم جزئيا مع تشكل سحب منخفضة متفرقة نهارا.

وطبقا للمركز ، فإن المناطق الصحراوية، طقس صحو وبارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر والرياح شمالية شرقية ، تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة.

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وفي المناطق الساحلية، السواحل الغربية، طقس صحو الى غائم جزئيا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

أما السواحل الجنوبية والشرقية، طقس صحو الى غائم جزئيا وهطول امطار خفيفة على الشريط الساحلي الشرقي ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية،شرقية تتراوح سرعتها من 08 إلى 16 عقدة

وفي ارخبيل سقطرى، طقس غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 06 إلى 18 عقدة.

ونبه نبه المركز الوطني الاخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية للمحافظات التالية ( صنعاء – عمران – صعدة – ذمار والبيضاء) من الأجواء الباردة اثناء الليل و الصباح الباكر.