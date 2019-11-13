انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون بالخط الترابي بين التحيتا والخوخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 انفجرت عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإجرامية في الطريق الترابي الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن عناصر مليشيات الحوثي تسللت وزرعت العبوة في الخط الترابي الوحيد الذي يربط مديرية التحيتا بمديرية الخوخة والذي يسلكه المواطنين الداخلين والخارجين من المديرية لقضاء حوائجهم اليومية. وأضافت المصادر أن العبوة الناسفة انفجرت اثناء مرور المواطنين بسياراتهم من وإلى مديرية التحيتا دون وقوع أي خسائر بشرية. وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الإرهابية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة التي حصدت مئات الأرواح من المدنيين الأبرياء لاسيما النساء والأطفال منهم في مختلف الطرقات الفرعية والعامة بمحافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية نهاية العام الماضي.

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