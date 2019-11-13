استشهاد خمسة بينهم ضابط رفيع بإستهداف صاروخي على معسكر شمال مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

مأرب - الخليج 365

استشهد خمسة بينهم ضابط رفيع جراء استهداف صاروخي لمبنى العمليات المشتركة الواقع داخل معسكر صحن الجن شمالي مدينة مارب بصاروخ غير معروف مصدره.



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وأضافت مصدر عسكري، أن الصاروخ أحدث انفجاراً كبيرا عنيفاً وادى أيضاً الى إصابة 10 جنود آخرين من حراسة المبنى والعاملين فيه.

ووفقا للمصدر، فإن الشهداء هم العميد الركن سعيد الشماحي - ركن تدريب العمليات المشتركة، الملازم ثاني محمد سعيد الشمالي، الملازم أول عبدالرحمن الداعري، الملازم أول عمر الداعري، الملازم اول بن علي حاتم

ويعد هذا هو الاستهداف الثاني لمقر عسكري هام في مارب خلال اسبوعين.