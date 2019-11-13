- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد خمسة بينهم ضابط رفيع بإستهداف صاروخي على معسكر شمال مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
مأرب - الخليج 365
استشهد خمسة بينهم ضابط رفيع جراء استهداف صاروخي لمبنى العمليات المشتركة الواقع داخل معسكر صحن الجن شمالي مدينة مارب بصاروخ غير معروف مصدره.
وأضافت مصدر عسكري، أن الصاروخ أحدث انفجاراً كبيرا عنيفاً وادى أيضاً الى إصابة 10 جنود آخرين من حراسة المبنى والعاملين فيه.
ووفقا للمصدر، فإن الشهداء هم العميد الركن سعيد الشماحي - ركن تدريب العمليات المشتركة، الملازم ثاني محمد سعيد الشمالي، الملازم أول عبدالرحمن الداعري، الملازم أول عمر الداعري، الملازم اول بن علي حاتم
ويعد هذا هو الاستهداف الثاني لمقر عسكري هام في مارب خلال اسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد خمسة بينهم ضابط رفيع بإستهداف صاروخي على معسكر شمال مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.