شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. بدء صرف مرتبات أفراد القوات البحرية والدفاع الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 بدأت لجان الصرف اليوم الأربعاء، عملية صرف رواتب شهر اغسطس لأفراد القوات البحرية والدفاع الساحلي.

Advertisements وبدأت اللجان صرف مرتب شهر اغسطس بجهود من بجهود قائد القوات البحرية عبدالله سالم النخعي ونائب القائد لشئون المالية احمد صالح علي صالح البيض . وتمت عملية الصرف بسلاسة وتنظيم من قبل قائد الشرطة البحرية الرئد غسان الزامكي. وتعد القوات البحرية والدفاع الساحلي هي الوحدة الوحيدة في وزارة الدفاع التي تسلم افرادها مرتباتهم عبر مندوبها المالي ودون اي خصميات تذكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. بدء صرف مرتبات أفراد القوات البحرية والدفاع الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.