محافظ سقطرى يشدد على ضرورة تفعيل كافة مراكز الشرطة في الأرخبيل

شدد محافظ سقطرى، رمزي محروس، اليوم الأربعاء، على ضرورة تفعيل مراكز الشرطة في جميع مناطق الجزيرة، واستشعار الواجب الوطني بما يضمن استثباب الأمن في المحافظة الواقعة شرقي اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، بقيادات الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة في المحافظة؛ لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتفعيل دور جميع الأجهزة ومراكز الشرطة في مختلف مناطق المحافظة.
وبحث الاجتماع جملة من التحديات والقضايا الأمنية التي تواجه السلطة المحلية وتعيق سير عمل الأجهزة من القيام بواجبها في مختلف مناطق المحافظة، مستعرضاً جملة من الخطط من المتوجب تنفيذها للتغلب على التحديات التي تعرض عمل أجهزة السلطة في الجزيرة.
وأهاب محافظ سقطرى بضرورة توخي المسؤلية أثناء ممارسة المهام في جميع المراكز الحكومية، حاثاً على استشعار اليقظة الأمنية بما يمكن من إحلال الاستقرار في مديريات المحافظة، والتصدي لمن يحاول المساس بأمن واستقرار المواطنين.
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