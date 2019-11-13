قتلى بالجملة وجثث متفحمة وانقطاع للكهرباء.. “شاهد” لحظة الانفجار المروع لخط بترول رئيسي في مصر ووقوع الكارثة

أكدت وسائل إعلام مصرية وقوع انفجار في خط غاز بمدينة “إيتاي البارود” بمحافظة البحيرة شمالي مصر، الأربعاء، ما أدى لوقوع عدد كبر من القتلى والمصابين.

وكشفت مصادر أن فرق الإنقاذ والحماية المدنية تواصل التعامل مع آثار الانفجار، فيما تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف ومثلها من عربات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وحدث الانفجار في منطقة تسمى عزبة المواسير، نتيجة تسريب مواد بترولية من خط أنابيب تابع لشركة طنطا للبترول.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وتصدر وسم “#ايتاي_البرود” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر مصر خلال وقت قياسي.

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وأكد ناشطون أن الخسائر الكبيرة ترجه لإهمال السلطات التي كانت على علم بوجود تسرب في خط الغاز، ولم تتخذ الإجراءات المطلوبة للسلامة وإبعاد المواطنين عن مكان العطل.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة، تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة، ولم يسفر الحادث عن وقوع فيات أو إصابات حتى الآن.

وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.

وكتب صفحة الإفتاء المصرية على حسابها بتويتر تفاعلا مع الحادث:””إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه” اللهم الطف بعبادك يا لطيف”