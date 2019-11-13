حكومة المرتزقة تكشف عن مصرع عدد من قياداتها العسكرية في مأرب (تفاصيل)

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب
اعلنت وزارة الدفاع في حكومة المرتزقة، مساء اليوم الاربعاء، عن مصرع ستة من قياداتها العسكرية، اغلبهم من العيار الثقيل، وذلك عقب استهداف صاروخي لمقر العمليات العسكرية المشتركة التابعة لمرتزقة العدوان في محافظة مارب شرقي البلاد.
وفيما لم تحدد وزارة المرتزقة في بيانها الجهة المسئولة عن الهجوم ولا مكان وقوعه؛ بينت الوزارة أن العملية اسفرت عن مصرع العميد الركن/ سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة ، والعميد الركن/ عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، وثلاثة اخرون.
من جانبها اوضحت وسائل إعلامية تابعة لحزب الاصلاح إن صاروخاً استهدف مقر العمليات العسكرية المشتركة الواقع داخل معسكر “صحن الجن” بمحافظة مارب.. زاعمه أن مصدر الصاروخ قادماً من معسكرات الجيش واللجان، وهو مالم تعلن عنه القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية التي اعتادت عن اعلان أي عملية تابعة لها.
وقالت مواقع اخوانية أن من بين القتلى الملازم ثاني محمد سعيد الشماحي والملازم أول بن حاتم علي، بالإضافة الى الجرحى وهم:
– ملازم أول عبدالرحمن الداعري
– عمر الداعري
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