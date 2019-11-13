الشيخ المخلافي يقدم مساعدات مالية لجرحى تعز في مصر

قدم قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي، اليوم الأربعاء، مساعدة مالية لجرحى تعز الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر للمرة الثالثة لتخفيف معاناتهم. وقالت الناشطة حياة الذبحاني إنها وزعت أربعة ألف (4000) جنيه مصري لكل جريح لعدد (112) من جرحى تعز مقدمة من فاعل خير بواسطة الشيخ المخلافي. وأضافت، أن الشيخ المخلافي وجه بصرف مبلغ إضافي خمسين ألف دولار لعلاج عشرين جريحاً آخرين عالقين في مصر معظمهم حالتهم تتطلب إسعافات عاجلة . Advertisements وأشارت الذبحاني أن جرحى تعز في القاهرة يعيشون حالة من الإهمال والخذلان الحكومي فالبعض بلا علاج وأخرون بلا مصاريف فيما يشكون من تضاعف وتفاقم جراحاتهم . وسبق أن وجه المخلافي بصرف مبلغ (5000) جنيه لعدد 45 جريحاً من جرحى تعز العالقين في مصر كمساعدات إسعافية. والأسبوع الماضي تظاهر عشرات الجرحى في تعز للمطالبة بعلاجهم في الداخل والخارج وحل مشكلتهم كبقية المحافظات المحررة، وبالرغم من توجيهات حكومية صدرت مؤخراً بصرف بعض المبالغ لعلاج الجرحى إلا أن المعاناة لازالت مستمرة.



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